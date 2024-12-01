Российские инженеры разработают новый тренажёр для космонавтов

Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК), анонсировал создание нового тренажёра для пилотируемого транспортного корабля (ПТК НП). Первый образец тренажёра, который позволит моделировать различные этапы полёта, таких как старт, маневры на орбите, спуск и посадка, планируется изготовить летом 2024 года. Как сообщили в ЦПК, тренажёр будет работать в беспилотном варианте, а его функции будут включать изучение конструкции корабля, работу с посадочным люком, креслом оператора и системой фиксации.

Этот тренажёр станет основой для подготовки к пилотируемым полётам, так как, как подчеркнули в Центре, все первые испытания космических аппаратов нового поколения проходят в беспилотном режиме. Создание тренажёра для ПТК НП также поможет формировать основу для будущих тренировок космонавтов, так как рабочее место оператора будет включать все необходимые модули для обучения действиям с ключевыми системами корабля. Проект должен быть завершён до июня 2025 года.

Роскосмос разрабатывает ПТК НП для миссий на Российскую орбитальную станцию (РОС) и для полётов за пределы низкой орбиты. Ожидается, что первый полет нового корабля состоится в 2028–2029 годах, а набор космонавтов для пилотируемых полётов будет начат в 2024–2025 годах. В это время также продолжается создание тренажёров для подготовки экипажей к будущим полётам.