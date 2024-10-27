Российские инженеры разработают ПО для проверки качества электроники

В России работают над созданием отечественных аналогов программного обеспечения Cognex-ViDi и Visual Inspection AI, которые помогают проверять качество микроэлектроники и уменьшают количество брака. Как сообщает представитель индустриального центра компетенций «Электроника и микроэлектроника», за разработкой стоят компании «Дейтон» и АО «Научно-производственное предприятие „Радар ммс“», входящие в группу компаний «Элемент».

Компания «Дейтон» уже создала систему автоматического оптического выявления дефектов в микроэлектронике. Это решение включает не только специальное программное обеспечение, но и управляемую робототехническую конструкцию. Представитель компании отметил, что продукт станет важным дополнением для российского рынка и сейчас проходит тестирование на предприятиях группы «Элемент», с возможностью внедрения на других заводах.

Проект завершится к 2026 году, и в «Радар ммс» также разрабатывают ПО с использованием искусственных нейронных сетей и глубокого обучения. Это программное обеспечение будет предназначено для визуального контроля дефектов в радиоэлектронных изделиях, например, на этапах корпусирования и пайки. В ИЦК добавили, что до конца 2026 года планируется создать и протестировать предсерийные образцы, а начиная с 2027 года — начать массовое производство, что должно значительно повысить качество автоматической проверки на производстве.