Российские инженеры создали буровой лафет для стесненных условий

Российские инженеры создали буровой лафет для стесненных условийОн навешивается на экскаватор
Ученые из Саратова разработали навешивающийся на экскаватор буровой лафет, который позволяет устанавливать сваи при строительстве домов.
Специалисты из Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина и компании «Геотехника-С» разработали буровой лафет для экскаватора, которое позволит работать в стесненных условиях — вблизи зданий, в цехах и на откосах.
Разработка представляет собой П-образную мачту, по которой вертикально перемещается каретка и смонтированы буровой вращатель, шнек, буровое долото, рассказывает ее создатель, старший преподаватель кафедры «Инженерная геометрия и основы САПР» Института машиностроения, материаловедения и транспорта СГТУ Евгений Бойков. Кроме того, на мачте расположена вспомогательная лебедка для подтаскивания и монтирования шнеков при работе.
Такое оборудование преимущественно используется для возведения буронабивных свай диаметром до 800 миллиметров, необходимых в том числе для возведения жилых комплексов и торговых центров. Его применение не повлияет на фундаменты соседних близкорасположенных строений, подчеркивают разработчики. По словам ученых, разработка зарекомендовала себя в грунтах, слои которых существенно различаются по прочности. Особенно эффективным оборудование будет при проходке большой толщи песков.
Универсальность бурового лафета заключается в возможности навесить его на любой экскаватор четвертой размерной группы, составляю большую часть используемого в России парка. По словам инженеров, оборудование можно быстро закрепить и открепить от стрелы экскаватора. Кроме того, буровой лафет можно транспортировать отдельно от базовой машины. Это снижает затраты на перемещения и уменьшает количество техники на строительной площадке, подчеркивают разработчики.