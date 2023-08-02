Российские инженеры создали буровой лафет для стесненных условий

Специалисты из Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина и компании «Геотехника-С» разработали буровой лафет для экскаватора, которое позволит работать в стесненных условиях — вблизи зданий, в цехах и на откосах.

Разработка представляет собой П-образную мачту, по которой вертикально перемещается каретка и смонтированы буровой вращатель, шнек, буровое долото, рассказывает ее создатель, старший преподаватель кафедры «Инженерная геометрия и основы САПР» Института машиностроения, материаловедения и транспорта СГТУ Евгений Бойков. Кроме того, на мачте расположена вспомогательная лебедка для подтаскивания и монтирования шнеков при работе.

Такое оборудование преимущественно используется для возведения буронабивных свай диаметром до 800 миллиметров, необходимых в том числе для возведения жилых комплексов и торговых центров. Его применение не повлияет на фундаменты соседних близкорасположенных строений, подчеркивают разработчики. По словам ученых, разработка зарекомендовала себя в грунтах, слои которых существенно различаются по прочности. Особенно эффективным оборудование будет при проходке большой толщи песков.

Универсальность бурового лафета заключается в возможности навесить его на любой экскаватор четвертой размерной группы, составляю большую часть используемого в России парка. По словам инженеров, оборудование можно быстро закрепить и открепить от стрелы экскаватора. Кроме того, буровой лафет можно транспортировать отдельно от базовой машины. Это снижает затраты на перемещения и уменьшает количество техники на строительной площадке, подчеркивают разработчики.