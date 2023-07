Российские инженеры создали нейросеть для поиска работы и сотрудников

Российские инженеры создали новую платформу поиска работы, которая использует искусственный интеллект. Этот сервис отличается от привычных сайтов с резюме и вакансиями. Платформа My new job, разработанная компанией из инновационного центра «Сколково», использует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, включая системы Whisper и ChatGPT-4 от OpenAI. Для запуска платформы разработчики открыли краудфандинг на Boomstarter.ru, и участники краудфандинга смогут получить доступ к сервису My new job среди первых.

На платформе My new job нет обычных описаний вакансий и резюме соискателей. Работодатели размещают видеовакансии, а кандидаты откликаются на вакансии, записывая видеорезюме. Затем искусственный интеллект и нейросеть анализируют текст из видео и сравнивают данные откликов с вакансиями.

Система My new job автоматически распознает и преобразует в текст все слова, записанные на видео соискателями и работодателями. Это делается с помощью нейросети Whisper от OpenAI. Затем система анализирует полученный текст с помощью заданных параметров, используя нейросеть ChatGPT-4 от OpenAI для сравнения данных вакансий и резюме. Платформа My new job предлагает подходящие вакансии кандидатам и подходящих кандидатов работодателям.

Видеорезюме, обработанные нейросетями, помогают предварительно отбирать кандидатов, что экономит время на будущих собеседованиях. Это упрощает работу для работодателей, которым больше не нужно изучать несоответствующие отклики или проводить поиск кандидатов с нуля.

Платформа My new job уже работает и постоянно улучшается, чтобы лучше определять соответствие между кандидатами и работодателями. Параметры поиска всегда можно изменить вручную, чтобы получить больше вариантов открытых вакансий и резюме кандидатов.