Российские инженеры создали новую платформу для математических моделей

Российский Центр Инженерных Технологий и Моделирования Экспонента представил новую платформу для математических вычислений и динамического моделирования под названием Engee. Эта платформа разработана для использования на объектах критической инфраструктуры и предлагает полностью независимую и совместимую с MATLAB среду. Это позволяет инженерам переносить свои проекты на российскую платформу, не теряя при этом уже существующих наработок за более чем 30 лет использования MATLAB.

Engee найдёт применение в различных областях, таких как инженерные исследования, системы автоматического управления, беспилотные системы, беспроводная связь и многие другие. Пилотное внедрение платформы уже началось в нескольких отраслях наукоёмкой промышленности, включая авиастроение, автомобилестроение, энергетику, космос, военно-промышленный комплекс, медицину и многие другие. Engee призвана стать эффективной альтернативой MATLAB в условиях изменённых политико-экономических факторов.