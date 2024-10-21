Российские инженеры создали «распределяющую шляпу» из Гарри Поттера

Биотех-лаборатория Neiry разработала новый сервис под названием «Брейни», который работает с нейроинтерфейсом в форме «распределяющей шляпы», как в «Гарри Поттере». Эта шляпа считывает электроэнцефалограмму и фотоплетизмограмму, после чего подключается к компьютеру. Как сообщили в пресс-службе компании, цель «Брейни» — помочь абитуриентам определиться с выбором вуза или колледжа.

По данным ВЦИОМ, большинство россиян выбирают профессию, опираясь на свои предпочтения и мнения близких. Однако опрос учеников 8–10 классов показал, что лишь 53% из них определились с выбором профессии к 6–9 классу, а 35% откладывают это решение на более поздний срок. В этом контексте «Брейни» может стать отличным подспорьем.

С помощью нового сервиса команда анализирует склонности школьников к разным профессиональным областям. Система учитывает более 15 факторов, таких как уровень стресса, усталости, вовлеченности и концентрации. После тестирования «Брейни» формирует отчёт, который школьник может обсудить с профориентологом. Этот отчёт может показать, что у ребёнка возникают трудности в ИТ-сфере, или, наоборот, что он легко справляется с такими заданиями. В результате «Брейни» рекомендует три профессиональных направления и предлагает примеры профессий, которые стоит рассмотреть. На этапе создания сервиса тестирование прошли более 1000 подростков. Сейчас «Брейни» уже используют некоторые университеты, образовательные платформы и даже Правительство Москвы.