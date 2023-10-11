Российские инженеры создали «умную» каску для опасных работ

Компания Proteqta представила новые интеллектуальные защитные каски Atom 4.0. Эти каски сочетают в себе уровень защиты от РОСОМЗ и инновационный смарт-модуль. Они оснащены датчиками для мониторинга окружающей среды, а также обладают беспроводной зарядкой.

Atom 4.0 каски функционируют с тремя ключевыми компонентами: собственно каска с смарт-модулем, базовая станция с технологией LoRaWAN и аналитический сервер для сбора и обработки информации о сотрудниках.

Эти умные каски могут работать до пяти дней без подзарядки и обладают радиусом действия до 20 километров. Они также способны отслеживать высоту, что помогает работодателям следить за безопасностью сотрудников в опасных зонах и моментально реагировать на чрезвычайные ситуации. Устройства обеспечивают оперативное оповещение о падениях и других рисках через различные каналы связи.