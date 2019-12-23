Наука и технологии
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Российские инженеры удешевили ремонт самолетов при помощи 3D-принтера с Aliexpress
Вот она, русская смекалочка!
Ведущий инженер-конструктор конструкторского бюро "Сокол", являющегося филиалом корпорации "МиГ", Алексей Ленкин рассказал о том, что одной из самых крупных проблем в отрасли является невозможность установки изготовленной для ремонта деталь в самолет. К счастью, российские инженеры нашли выход из ситуации — не без помощи Aliexpress.
Так, за десятки лет эксплуатации многая техника стала уходить на ремонт за пределы "Сокола", где обслуживание, само собой, довольно часто проводится в обход общепринятых стандартов серийного производства. В итоге детали, созданные на основе оригинальных чертежей, просто-напросто не подходили для самолетов на этапе ремонта.
Можно было бы дорабатывать и перерабатывать изготовленные детали, но это выходило слишком дорого и тогда Ленкин решил с помощью обычного 3D-принтера с AliExpress. С его помощью инженеры и конструкторы делают пластиковые макеты будущих деталей, после чего примеряют их на самолетах. И в случае, если нужные размеры будут найдены, заказывается настоящая запчасть на "Соколе".