Российские инженеры удешевили ремонт самолетов при помощи 3D-принтера с Aliexpress

Так, за десятки лет эксплуатации многая техника стала уходить на ремонт за пределы "Сокола", где обслуживание, само собой, довольно часто проводится в обход общепринятых стандартов серийного производства. В итоге детали, созданные на основе оригинальных чертежей, просто-напросто не подходили для самолетов на этапе ремонта.

Можно было бы дорабатывать и перерабатывать изготовленные детали, но это выходило слишком дорого и тогда Ленкин решил с помощью обычного 3D-принтера с AliExpress. С его помощью инженеры и конструкторы делают пластиковые макеты будущих деталей, после чего примеряют их на самолетах. И в случае, если нужные размеры будут найдены, заказывается настоящая запчасть на "Соколе".