Наука и технологии
Вчера 21:48
Российские инженеры ускорили производство защитных санитарных масок
И все благодаря изменению предложенной британцами схемы
В сети появилась информация о том, что российские инженеры из Центра компетенций НТИ в Университете Иннополис ускорили процесс производства защитных санитарных масок за счет того, что благодаря их методике держатели для медицинских визоров можно напечатать на два часа быстрее.
Специалистам удалось сократить время, затрачиваемое на изготовление держателей благодаря существенному пересмотру дизайна визоров. Напомним, что изначально их дизайн и схема для печати были предложены Queen Mary University of London.
”Дизайн лондонского университета прошел сертификацию на инфекционный контроль в лондонских больницах, и визоры, выполненные по такому макету, применяются местными врачами. Но печать на 3D-принтере четырех держателей в данном исполнении занимала шесть часов. Мы облегчили конструкцию: убрали широкие части козырька — и четыре держателя стали печататься за четыре часа”, — рассказал руководитель Лаборатории мехатроники, управления и прототипирования Игорь Гапонов.