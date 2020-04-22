Российские инженеры ускорили производство защитных санитарных масок

Специалистам удалось сократить время, затрачиваемое на изготовление держателей благодаря существенному пересмотру дизайна визоров. Напомним, что изначально их дизайн и схема для печати были предложены Queen Mary University of London.

”Дизайн лондонского университета прошел сертификацию на инфекционный контроль в лондонских больницах, и визоры, выполненные по такому макету, применяются местными врачами. Но печать на 3D-принтере четырех держателей в данном исполнении занимала шесть часов. Мы облегчили конструкцию: убрали широкие части козырька — и четыре держателя стали печататься за четыре часа”, — рассказал руководитель Лаборатории мехатроники, управления и прототипирования Игорь Гапонов.