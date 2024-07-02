Российские инженеры завершили создание первой партии редких микрочипов

GS Nanotech объявила о завершении корпусирования тестовой партии сложных многовыводных микросхем для разработчика микроэлектроники. Эти микросхемы были упакованы в металлополимерные корпуса с использованием технологии «флип-чип», где компания добилась высокой годности — 96%. Этот результат свидетельствует о готовности GS Nanotech к запуску серийного производства по данной технологии.

По словам представителя компании, корпусирование микросхем методом «флип-чип» является сложным и научно-технически интенсивным процессом, который редко встречается на российском рынке. В мире эта технология пользуется большим спросом, поэтому каждая успешная тестовая партия становится значимым событием для отечественной микроэлектроники.

Технология «флип-чип» была разработана в компании IBM в 1960-х годах и отличается от более распространённого метода wire bonding. В «флип-чип» микросхемы не используют проволоку для соединения с корпусом; вместо этого кристалл микросхемы устанавливают прямо на специальные выводы, выполненные на его поверхности, что обеспечивает надёжное соединение с корпусом и высокую производительность.

Такая технология находит широкое применение в мощных процессорах для компьютеров и серверов, а также в других высокоскоростных устройствах, таких как рейд-контроллеры для систем хранения данных.