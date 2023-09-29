Российские исследования в биологии перенесут с МКС на РОС

На Международной космической станции (МКС) проводят важные медико-биологические исследования. По завершении работы МКС, эти исследования будут продолжены на будущей Российской орбитальной станции (РОС). Эту информацию поделился Юрий Смирнов, ведущий инженер Института медико-биологических проблем РАН, на форуме Openbio.

Согласно планам, первый модуль РОС, ориентированный на научные и энергетические исследования, запланирован к запуску в конце 2027 года. Узловые, шлюзовые, базовые и целевые модули будут запущены в период с 2028 по 2030 годы.

С изменением орбиты РОС, особое внимание будет уделено исследованиям радиационной безопасности для космонавтов и воздействию гипомагнитных условий на организм. Это актуально при выполнении программы исследования Луны и долгих космических полётов. Главные направления исследований на МКС, такие как создание биореакторов и технологий для производства еды и лекарств в космосе, также будут развиваться на РОС.

Решение о продлении срока эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года уже одобрено научно-техническим советом Роскосмоса. Это решение зависит от развития РОС и других факторов, и оно подчёркивает важность продолжения медико-биологических исследований в космосе.