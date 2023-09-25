Российские исследователи Арктики узнали, как карельские болота влияют на климат

Научная экспедиция РАН «Чистая Арктика — Восток-77» совершила исследование болот в Карелии с целью понять их влияние на климат. Эти регионы в Российском Севере играют важную роль в климатической системе планеты, так как содержат огромные месторождения углерода, способные сдерживать глобальное потепление. Исследователи из института географии РАН и Северного федерального университета присоединились к экспедиции.

В ходе экспедиции провели исследования болот и водоёмов в окрестностях населённых пунктов Лоухи, Калевала и Костомукша, сосредоточившись на местных болотах, подверженных заболачиванию. Они также заключили договор с местными жителями, которые будут собирать данные о природных процессах на болотах и других местах и передавать их учёным в течение нескольких лет.

Важно отметить, что на севере Карелии, между Белым морем и границей Финляндии, находится около 70% всех болот региона, содержащих огромные запасы торфа, который удерживает огромное количество углерода. Это исследование имеет стратегическое значение для понимания вклада региона в мировой климат.

Экспедиция «Чистая Арктика — Восток-77» является крупнейшей в истории исследований Севера по числу участников и маршрутов. Она проводится на протяжении года и включает в себя более 700 участников из различных центров РАН и федеральных университетов. Экспедиция также уделяет внимание сохранению редких северных языков.