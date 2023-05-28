Российские исследователи нашли более быстрый способ освоить Арктику

В прошлом году Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт пополнил свой флот новым и уникальным судном под названием «Северный полюс». Это особая платформа, которая может двигаться по льдам и в данный момент в дрейфе вместе с исследователями на станции «Северный полюс-41».

В 2028 году ожидается появление ещё одного научно-экспедиционного судна по имени «Иван Фролов». Иван Фролов — бывший директор Арктического и антарктического НИИ, который предложил проект ледостойкой платформы и нового типа дрейфующей станции.

Правительство России выделило 39,7 миллиарда рублей на строительство «Ивана Фролова» в период с 2023 по 2028 год. Для создания нового судна используются параметры научно-экспедиционного судна «Академик Федоров», которое было построено в 1987 году, но все ещё используется для наших нужд.

Новое судно будет обслуживать станции в Антарктиде и Арктике. Оно будет иметь водоизмещение около 25 тысяч тонн и значительно превышать размеры наших других судов. В настоящее время это самое большое научно-экспедиционное судно в мире. Его задачей будет перевозка грузов для исследователей и доставка до 170 человек. Кроме того, оно будет оснащено оборудованием для высадки экспедиций и выгрузки техники на берега и лёд, где нет причалов.

Однако новое судно — не просто транспортное средство. Ожидается, что оно будет оснащено до 20 современных лабораторий, составляющих полноценный научный комплекс. Также на судне будет вертолётная площадка, способная принимать крупные вертолёты, такие как Ми-8, Ми-38 или Ка-32.