Российские исследователи нашли самую полезную для сердца говядину

Учёные из Красноярского научного центра СО РАН обнаружили, что мясо и печень якутских коров содержат уникально высокое количество омега-3-жирных кислот, которые важны для здоровья сердечно-сосудистой системы человека. Эти кислоты помогают предотвращать сердечно-сосудистые заболевания. Даже в сравнении с некоторыми видами рыб, якутские коровы имеют рекордное содержание этих полезных жирных кислот.

Омега-3-жирные кислоты необходимы для нормального функционирования сердечно-сосудистой и нервной систем. Они часто отсутствуют в продуктах суши, и рыболовство достигло своего предела, поэтому поиск альтернативных источников омега-3 становится важным. Исследование показало, что мясо и печень якутских коров обладают антиатерогенными свойствами, то есть они могут предотвращать образование бляшек в сосудах и снижать уровень холестерина.

Аборигенная порода якутских коров обитает в суровых условиях Якутии, и их популяция невелика. Учёные рекомендуют сохранить и увеличить популяцию этой породы, чтобы продолжать получать высококачественное мясо и печень с высоким содержанием омега-3-жирных кислот. Это может быть важным шагом в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и обеспечении людей полезными питательными веществами.