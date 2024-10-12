Российские исследовательские спутники «Ионосфера-М» запустят в ноябре и апреле

Запуск космических аппаратов «Ионосфера-М» № 3 и № 4 запланирован на апрель 2025 года, об этом сообщил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович. В его презентации на фестивале «Наука 0+» стало известно, что первая пара спутников должна выйти на орбиту уже в ноябре 2024 года, а следующие два — в апреле следующего года.

Ранее Роскосмос информировал, что первую пару спутников вместе с дополнительной полезной нагрузкой собираются запустить этой осенью. Представители компании Sitronics Group, занимающейся производством спутников, подтвердили, что старт намечен на ноябрь.

Космический комплекс «Ионозонд» создаётся для мониторинга геофизической обстановки, в частности, для изучения ионосферы и солнечной активности. В него войдут четыре спутника «Ионосфера-М» и один аппарат «Зонд-М», которые помогут решить множество задач, связанных с космической погодой.