Российские истребители испытали цифровой камуфляж нового поколения

Напомним, что изначально на Су-57 использовался так называемый “фигурный” камуфляж — это тот вид камуфляжа, который покрывает фюзеляж самолета нарисованными геометрическими фигурами. Вместе с данной технологией, разработчики использовали и “размерный” камуфляж, благодаря которому создавался эффект визуального уменьшения размеров самолета.

Сейчас же разработчики начали использовать новое поколение камуфляжа — пиксельный камуфляж сведен к использованию лишь на одной из частей фюзеляжа, а передняя и задняя части истребителя окрашены в светлые тона. Сделано это для того, чтобы потенциальный враг был дополнительно запутан, приняв истребитель за беспилотник. Само собой, подобный тип камуфляжа будет использоваться лишь на некоторых истребителях пятого поколения, используемых в паре с беспилотниками.