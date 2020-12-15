Российские истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми «Кинжалами» прикроют арктическую часть России

Что интересно, данное решение носит принципиальный характер, передают Известия. Уже в 2021 году начнётся процесс подготовки инфраструктуры и персонала к тому, чтобы они в дальнейшем обслуживали и успешно эксплуатировали гиперзвуковое оружие. Эксперты полагают, что именно использование МиГ-31 вместе с «Кинжалами» поможет российским военным успешно закрыть не только арктическую часть страны, но и Севморпуть.

Отметим, что успешное тестирование «Кинжалов» в северных условиях состоялось ещё в 2019 году. Тогда орудие сумело поразить наземную цель на полигоне Пембой к северо-востоку от Воркуты.