Российские истребители не дали американским бомбардировщикам отработать учебные удары по Крыму

Российские истребители не позволили американским бомбардировщикам в полной мере отработать алгоритмы учебных ударов по территории Крыма и сопровождали группу американских самолётов до момента, пока та не развернулась. Отмечается, что воздушное пространство России нарушено не было. Полёты американских бомбардировщиков у российских берегов прошли на фоне визита министра обороны США в Киев.

По данным Министерства обороны России, полёт российских самолётов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. На видео, снятом из кабины истребителя Су-30СМ, отчётливо видно, что российские самолёты держатся на расстоянии от американских.

«Они тестируют степень готовности России к ответным действиям. Это провокацией называется. А с военной точки зрения, цель таких полётов — посмотреть, какие российские системы будут задействованы», — такое мнение выразил бывший замминистра иностранных дел России Сергей Орджоникидзе.

Эксперты, знакомые с ситуацией отметили, что стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США — серьёзная угроза, которою нельзя недооценивать, но Россия может дать адекватный ответ.