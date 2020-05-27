Российские истребители обвинили в "небезопасном" перехвате американского военного самолета

По словам американских экспертов, данный маневр российских военных был "непрофессиональным" в том числе потому что истребители якобы одновременно приблизились к Poseidon с двух сторон, лишив его тем самым возможности "безопасно маневрировать".

Также сообщается, что инцидент длился в общей сложности 64 минуты. Более того, пресс-служба шестого флота ВМС США разместила на своем официальном сайте два видеоролика, на которых запечатлено сопровождение российскими Су-35 американского самолета.

Что интересно, это уже не первое заявление шестого флота о том, что их самолеты перехватываются российскими истребителями. Прошлый подобный случай произошел еще в середине апреля текущего года.