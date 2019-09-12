Российские истребители приняли участие в воздушном бою над Калининградом

Более 1 тыс военнослужащих были привлечены к командно-штабным учениям, при этом также были задействованы 10 водных видов транспорта: боевые корабли, катера, суда обеспечения. Приняли участие в учениях и более 10 самолетов и вертолетов бок о бок с 50 единицами военной техники.

Важно отметить, что полеты российских истребителей проходили не только над сушей — пилоты пролетали и над морем. Обо всем этом рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Роман Мартов.