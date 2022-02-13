Российские истребители провели учения в стратосфере

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Российские истребители провели учения в стратосфереИ выполнили другие манёвры
Российские многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 провели учения по уничтожению условного противника в стратосфере, а также выполнили друге манёвры.
Отмечается, что экипажи авиаполка, расположенного в Ростовской области совершили ряд учебных манёвров по уходу от средств ПВО, выполнили элементы простого и сложного пилотажа на высоте 12 км. Кроме того, был отработан перехват и уничтожение условного противника при наборе сверхзвуковой скорости.
Также сообщается, что некоторые элементы экипажи выполняли на высоте 100 метров.
«Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиационного полка ЮВО в Ростовской области в ходе лётно-тактического учения провели воздушные бои с условным противником в нижнем слое стратосферы», — сообщила пресс-служба Южного военного округа
Источник: ТАСС