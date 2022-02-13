Российские истребители провели учения в стратосфере

Отмечается, что экипажи авиаполка, расположенного в Ростовской области совершили ряд учебных манёвров по уходу от средств ПВО, выполнили элементы простого и сложного пилотажа на высоте 12 км. Кроме того, был отработан перехват и уничтожение условного противника при наборе сверхзвуковой скорости.

Также сообщается, что некоторые элементы экипажи выполняли на высоте 100 метров.

«Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиационного полка ЮВО в Ростовской области в ходе лётно-тактического учения провели воздушные бои с условным противником в нижнем слое стратосферы», — сообщила пресс-служба Южного военного округа