Российские истребители “разваливаются” на ходу

”Если этого не делать (не расслаблять внутреннюю пружину ключа — прим. редакции), то она в постоянном натяжении после первого же измерения. И постепенно пружина ослабевает, что очень сильно влияет на показания. Таким инструментом нельзя гарантировано измерить усилие при затяжке болтовых соединений”, — сказал метролог.

В итоге мы имеем ситуацию, в которой российские истребители буквально “разваливаются” на ходу, так как по словам того же специалиста, “никто не может в такой ситуации быть уверенным, что гайка втулки несущего винта вертолета или болты, которые удерживают носовой обтекатель истребителя, затянуты с нужным усилием”.