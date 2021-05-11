Российские истребители Су-27 выступили сопровождающими французских военных самолётов над Чёрным морем

По данным Национального центра управления обороной России, началось всё с того, что отечественные средства воздушного контроля обнаружили приближавшиеся к государственной границе воздушные цели. Чтобы опознать их, в воздух были подняты Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа, пишет ТАСС.

В итоге пилоты выяснили, что воздушные цели — это самолёты «Мираж-2000» ВВС Франции. После этого истребители сопроводили их над акваторией Черного моря. При этом нарушения границ России зафиксировано не было.