Российские истребители Су-35С примут участие в учениях в Белоруссии

Ожидается, что в рамках выполнения полётных заданий, экипажи ВКС РФ отработают полёты на максимальную дальность, а также посадку на белорусские аэродромы. Вместе с тем, судя по имеющимся данным, они должны будут провести подготовку к повторным вылетам.

Напомним, что ранее в сети появилась информация о том, что российские военные уже начали прибывать в Белоруссию. Там они должны провести запланированные проверки сил реагирования Союзного государства. Мероприятие будет разделено на два этапа. Первый завершится 9 февраля, а второй — 20 февраля.