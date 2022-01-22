Российские истребители Су-35С примут участие в учениях в Белоруссии

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Российские истребители Су-35С примут участие в учениях в БелоруссииВ том числе для проведения полёта на максимальную дальность
Команда пилотов, управляющих многоцелевыми истребителями Су-35С, приступила к перелёту в Белоруссию. Там они планируют принять участие в в совместных учениях «Союзная решимость — 2022».
Ожидается, что в рамках выполнения полётных заданий, экипажи ВКС РФ отработают полёты на максимальную дальность, а также посадку на белорусские аэродромы. Вместе с тем, судя по имеющимся данным, они должны будут провести подготовку к повторным вылетам.
Напомним, что ранее в сети появилась информация о том, что российские военные уже начали прибывать в Белоруссию. Там они должны провести запланированные проверки сил реагирования Союзного государства. Мероприятие будет разделено на два этапа. Первый завершится 9 февраля, а второй — 20 февраля.
Источник: ТАСС