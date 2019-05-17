Российские истребители уничтожают радары эффективнее, чем американские

Противорадиолокационная ракета российского истребителя Су-35С оказалась эффективнее, чему у американского F-35С. Об этом сообщила «Свободная Пресса» со ссылкой на детальное сравнение издания The Drive.

Сравнивались противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ (ТП) у Су-35С и AGM-88E у F-35С Lightning II. У российской ракеты есть существенное преимущество — более высокие возможности поражения целей головки самонаведения, что достигается особой концепцией построения.

У Х-58УШКЭ (ТП) используется двухканальная головка самонаведения с пассивным широкополосным приемником электромагнитных волн и телевизионной камерой. Если ракетная атака обнаружена, то ракета сможет навестись на цель по изображению, в отличие от AGM-88E, она не боится подавления средствами радиоэлектронного противодействия сигнала GPS.

На данный момент Х-58УШКЭ (ТП) проходит испытания. Её будут устанавливать на Су-35С поколения 4++ и пятое поколение Су-57.

The Drive также отмечает, что во второй половине следующего десятилетия у американских малозаметных истребителей-бомбардировщов F-35A и F-35C появится «убийца русских радаров» — противорадиолокационная сверхзвуковая ракета AARGM-ER.