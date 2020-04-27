Российские истребители устроили воздушный "бой" друг с другом

Само собой, все это было частью учений ВКС России в Тверской области, в рамках которого асы своего дела показали то, на что они способны. Видео же с “боем” было опубликовано на сайте издания "Утро.ру", которое отмечает, что летчики выполняли элементы воздушного боя как одиночно, так и в составе авиационных групп.

Из интересного еще можно отметить, что проведенные учения проходили как в светлое, так и в темное время суток, а высота тренировок достигала 10 километров! В общей же сложности в маневрах поучаствовало 50 воздушных экипажей.