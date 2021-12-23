Российские истребители вооружили гиперзвуковыми ракетами

По его словам, в РВСН также завершилось перевооружение первого ракетного полка на гиперзвуковые комплексы «Авангард». Параллельно с этим запущен космический комплекс «Купол», который является частью системы предупреждения о ракетном нападении.

Также российский флот получил новые подлодки проекта «Борей-А», оснащённые межконтинентальными баллистическим ракетами «Булава». Таким образом все рубежи страны защищены от иностранной агрессии, в частности, Арктика.

«На арктических островах, архипелагах и в удалённых районах побережья завершено создание двух военных баз, организовано несение боевого дежурства подразделений ПВО и береговых ракетных комплексов. Завершается реконструкция пяти аэродромов для приёма всех типов воздушных судов», — отметил министр.