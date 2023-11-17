Российские ИТ-эксперты предвещают рост рынка кибербезопасности в РФ

В 2023 году рынок кибербезопасности в России ожидает значительный рост на треть, и это связано с неотложной задачей госорганов и объектов критической информационной инфраструктуры — замещением зарубежного программного обеспечения до 1 января 2025 года. По словам генерального директора Angara Security Сергея Шерстобитова, этот переход становится катализатором увеличения рынка на 30%. Происходит активное замещение зарубежных решений отечественными из-за установленного срока завершения процесса в начале 2025 года. Ожидается, что в 2024 году рынок достигнет пика роста, после чего темпы увеличения снизятся до обычных 10%.

Количество кибератак в России выросло в 3-4 раза, причём мишенями становятся государственные организации и промышленные компании, в отличие от предыдущего фокуса на финансовых институтах. Атаки направлены не только на финансовые потери, но и на создание максимального ущерба, такого как нарушение доступности государственных услуг и ухудшение качества жизни граждан. Эксперт считает, что кибербезопасность растёт во всем мире, поскольку страны улучшают свою кибероборону, и некоторые направления, такие как безопасность контейнеров и облачных данных, ожидают роста на 30-50%.