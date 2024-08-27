Российские IT-компании обяжут «скидываться» на бюджетное обучение в ВУЗах

Министерство цифрового развития России рассматривает введение обязательного взноса для крупных IT-компаний в размере 5% от сэкономленных на налогах средств. Эти деньги планируется направлять на поддержку профильных вузов. Глава министерства, Максут Шадаев, подчеркнул, что такое отчисление может стать условием продления аккредитации для IT-компаний с 2025 года.

Шадаев отметил, что обсуждение затрагивает компании с крупными оборотами, и поддержка вузов не должна ограничиваться только финансовыми взносами. Важную роль должны сыграть и кадры, которые компании могут делегировать в учебные заведения для повышения качества образования и совместного создания новых образовательных программ. Эти вопросы активно обсуждаются с представителями отрасли, а окончательные параметры нововведения планируется утвердить осенью.

Министр также подчеркнул, что без участия IT-компаний государству будет сложно обеспечить необходимое качество подготовки специалистов в вузах. Несмотря на то, что некоторые крупные компании уже активно сотрудничают с ведущими IT-вузами, Минцифры хочет распространить этот опыт на все профильные учебные заведения в России.