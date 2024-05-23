Российские ИТ-компании увеличили расходы на безопасность почти вдвое

Организации России, входящие в субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ), увеличили инвестиции в киберзащиту на 92% за первый квартал 2024 года. Российский разработчик средств информационной безопасности «Кода Безопасности» представил эту информацию. По словам коммерческого директора Федора Дбара, рост активности связан с переходом на отечественные ИБ- и ИТ-продукты.

Большинство компаний планируют завершить внедрение российских средств информационной безопасности к концу первой половины 2024 года. Это даст им время на решение возможных технических и организационных проблем. Однако некоторые только начинают закупки из-за более позднего старта процесса импортозамещения.

Исследование «Кода Безопасности» показало, что наибольший интерес к российским ИБ-средствам проявляют эксплуатанты и владельцы государственных информационных систем. Самыми активными инвесторами в ИБ-продукты остаются ИТ и телеком, государственные органы, госкорпорации, а также научно-технические организации.