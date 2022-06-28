Российские хакеры атаковали госсайты Литвы

Среди атакованных множество важных ресурсов — от силовых до финансовых. Так, Killnet заблокировала работу сайтов полиции Литвы, государственной налоговой инспекции при Минфине, информационную инфраструктуру нефтегазовых портов и камеры уличного наблюдения. При этом сайты открываются, но воспользоваться их услугами невозможно. Всего атаковано порядка 1000 ресурсов.

Сами Killnet ранее предупреждали литовские власти, что в случае продолжения блокады Калининградской области, через 48 часов они атакуют госсектор страны.

По некоторым данным, в настоящий момент Killnet всерьёз нарушили работу порядка 70% литовских сайтов.