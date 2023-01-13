Российские хакеры из Killnet не взяли на себя ответственность за сбой работы американских авиалиний

Хакеры отказались брать на себя ответственность, но подчеркнули, что чьи-то руки были направлены «в нужное русло».

«Американцы, идите [к чёрту]. То, что ваши самолёты не могут летать, это не наша заслуга! Это заслуга всевышнего, который направил нужные руки в нужное русло!» — заявила Killnet.