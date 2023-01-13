Российские хакеры из Killnet не взяли на себя ответственность за сбой работы американских авиалиний

00:44, 13 января 2023
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Российские хакеры из Killnet не взяли на себя ответственность за сбой работы американских авиалинийИ рассказали об этом в грубой форме
Российская хакерская группировка Killnet заявила о непричастности к сбою в американской системе оповещения пилотов в реальном времени NOTAM.
Фото: Palpalnewshub.com
Хакеры отказались брать на себя ответственность, но подчеркнули, что чьи-то руки были направлены «в нужное русло».
«Американцы, идите [к чёрту]. То, что ваши самолёты не могут летать, это не наша заслуга! Это заслуга всевышнего, который направил нужные руки в нужное русло!» — заявила Killnet.