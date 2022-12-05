Российские хакеры начали чаще взламывать Linux-компьютеры

Так, в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года, в этом Linux-девайсы подвергались атакам на 30% чаще.

Если же говорить о попытках взлома в целом, то в сравнении с прошлым кварталом их количество увеличилось на 10%, а при сравнении с III кварталом 2021-го — на 33%.