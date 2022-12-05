Наука и технологии
15:45, 05 декабря 2022
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Российские хакеры начали чаще взламывать Linux-компьютеры

Но больше всех всё ещё достаётся Windows

Аналитики Positive Technologies изучили ситуацию с хакерскими атаками в России в III квартале 2022 года. Оказалось, что злоумышленники всё чаще пытаются взломать компьютеры на базе Linux.

Российские хакеры начали чаще взламывать Linux-компьютеры

Фото: Коммерсантъ

Так, в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года, в этом Linux-девайсы подвергались атакам на 30% чаще.

Если же говорить о попытках взлома в целом, то в сравнении с прошлым кварталом их количество увеличилось на 10%, а при сравнении с III кварталом 2021-го — на 33%.

Российские хакеры начали чаще взламывать Linux-компьютеры

Что интересно, угроза для Windows-пользователей остаётся стабильно высокой. Их пытаются атаковать в 89% случаев.

Есть свои хакеры и на Android. Правда, их заметно меньше — всего 5% атак. С другой стороны, это всё ещё больше, чем на iOS с её 1%.

Источник фото:Коммерсантъ
Источник:Коммерсантъ
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