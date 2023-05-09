Российские хакеры начали продавать в Telegram секретные документы США

Зарубежные СМИ утверждают, что некоторые из этих групп связаны с русскими хакерами. И якобы в них на продажу выставлена информация из американских финансовых, промышленных и военных организаций.

Речь идёт о десятках тысяч документов, многие из которых могут повлиять на обороноспособность США.

Так, при помощи украденных данных, журналистам удалось получить список людей, которым запрещено пользоваться самолётами внутри Соединённых Штатов и на международных рейсах.

В другой группе нашим коллегам предложили технологию и данные испытаний по производству бронестали.

Напомним, что ранее в апреле стало известно об утечке секретных документов Пентагона.