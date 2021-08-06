Российские хакеры опубликовали данные 1 миллиона кредитных карт

Речь идёт о данных карт, которые были выпущены в период с 2018 по 2019 года, пишет CNBC. По мнению специалистов по кибербезопасности из Q6, основной целевой аудиторией украденной информации являются «другие мошенники», которые смогут использовать слитые сведения в своих незаконных операциях.

При этом в публикации на CNBC не уточняется, откуда взялась информация о принадлежности команды к России.

Американские журналисты отмечают, что All World Cards — достаточно молодая российская группа хакеров. И данный слив является бесплатным лишь для того, чтобы таким образом «отрекламировать» себя перед будущими утечками.