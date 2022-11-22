Российские хакеры отчитались о взломе Минфина Украины

Специалисты по кибербезопасности заявили, что в этот раз они подошли ещё более ответственно, чем в случае со взломом МИД Украины.

Так, в течение нескольких месяцев они планомерно «компрометировали инфраструктуру врага, изучали как всё устроено попутно выкачивая документы». При этом представители группировки признались, что их присутствие в системе будет обнаружено лишь после публикации сообщения об успешном взломе.

Далее они намерены разделить полученные материалы на архивы и раздать их разным СМИ для исследования. Всего на руках у XakNet более 1 млн файлов электронного документооборота, а также доступ к почте чиновников.