Российские хакеры получили доступ к исходным кодам программ и систем Microsoft

Это стало возможным из-за использования ИТ-гигантом решений от SolarWinds, сообщает Business Insider. Ведь именно они и были заражены злоумышленниками. При этом представители Microsoft отдельно отметили, что хакеры не получили доступа к данным клиентов, а также не могли вносить изменения в исходный код.