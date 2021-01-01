Российские хакеры получили доступ к исходным кодам программ и систем Microsoft
Это стало возможным из-за использования ИТ-гигантом решений от SolarWinds, сообщает Business Insider. Ведь именно они и были заражены злоумышленниками. При этом представители Microsoft отдельно отметили, что хакеры не получили доступа к данным клиентов, а также не могли вносить изменения в исходный код.
Мы обнаружили необычную активность некоторых внутренних учетных записей и после проверки выяснили, что одна учетная запись использовалась для просмотра исходного кода в нескольких репозиториях.
К сожалению, представители Microsoft не стали рассказывать, исходники каких именно приложений стали доступны хакерам. Возможно, по этому поводу компания сделает отдельное заявление позднее.
Напомним, что взлом систем SolarWinds приписывают российским хакерам. По этому поводу даже планировалось официальное заявление Белого дома, но в последний момент действующий президент США Дональд Трамп отменил соответствующий брифинг.