Российские хакеры пообещали сломать SWIFT в ближайшие 48 часов

Российские хакеры пообещали сломать SWIFT в ближайшие 48 часовДля этого свои силы объединили крупнейшие хакерские группы
Несколько хакерских группировок объединили свои усилия для масштабной атаки на европейскую банковскую систему и поломку системы SWIFT. Среди них хактивисты Killnet, представители группировки Revil и члены Anonymous Sudan.
В проморолике, который также был опубликован, представитель Killnet призвал к деструктивным действиям против европейской банковской системы.
Атака ожидается в ближайшие 48 часов и может стать самой крупной в истории. Представители Revil и Anonymous Sudan предупредили, что многие европейские банки станут мишенью и что они будут бить без пощады.
Revil известна своими атаками на объекты критической инфраструктуры США и глобальные компании, а Anonymous Sudan целится в крупные шведские корпорации.
Killnet, которая появилась после начала военной операции на Украине, уже проводила атаки на западные госорганы и компании. Их последние цели включали производителя HIMARS, инфраструктуру НАТО, сервис Starlink и портал ФБР.
В то же время Revil требовала выкупы до $50 млн за свои атаки.