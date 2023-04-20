Российские хакеры повлияли на авиаперелёты по всей Европе

Он заявил, что по всей Европе операторы вынуждены отменять рейсы. Это результат кибератак Killnet на Евроконтроль. По словам хакера, эта «организация вроде и безобидная, но, к сожалению, входит в состав НАТО». Меморандум о сотрудничестве Евроконтроль подписал с НАТО в 2003 году.

При этом в организации заявили, что пострадал только сайт. Эту информацию KillMilk назвал некорректной. Также он пообещал доставить европейскими авиалиниям «большие неудобства».

«Зачем партнеры Евроконтроля массово отменяют рейсы, если пострадал только сайт? Снова бульдозер перебил провода?», — прокомментировал российский хакер ситуацию.