Российские хакеры слили данные 1700 сотрудников СБУ

Кроме того, в распоряжении российских хакеров оказались данные 2000 военнослужащих ВМС Украины, которые группировка RaHDit быстро распространила по Сети.

Ответом на теракт стал и слив данных волонтёров организации UA Cats Division, собирающей деньги на морские беспилотники, которыми был атакован Крымский мост.