Российские хакеры слили данные 1700 сотрудников СБУ

00:14, 21 июля 2023
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Российские хакеры слили данные 1700 сотрудников СБУИ множество другой информации
Российские хакеры из группировки RaHDit выложили в Сеть данные 1700 сотрудников СБУ в ответ на теракт на Крымском мосту.
Кроме того, в распоряжении российских хакеров оказались данные 2000 военнослужащих ВМС Украины, которые группировка RaHDit быстро распространила по Сети.
Ответом на теракт стал и слив данных волонтёров организации UA Cats Division, собирающей деньги на морские беспилотники, которыми был атакован Крымский мост.