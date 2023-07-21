Наука и технологии
00:14, 21 июля 2023
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Российские хакеры слили данные 1700 сотрудников СБУ

И множество другой информации

Российские хакеры из группировки RaHDit выложили в Сеть данные 1700 сотрудников СБУ в ответ на теракт на Крымском мосту.

Кроме того, в распоряжении российских хакеров оказались данные 2000 военнослужащих ВМС Украины, которые группировка RaHDit быстро распространила по Сети.

Ответом на теракт стал и слив данных волонтёров организации UA Cats Division, собирающей деньги на морские беспилотники, которыми был атакован Крымский мост.

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