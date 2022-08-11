Российские хакеры слили в интернет личные данные создателей РСЗО HIMARS

Killnet скачали данные о всех сотрудниках и кандидатах на работу в Lockheed Martin, включая электронную почту, имена, телефоны, фотографии, адрес подразделения.

«До вчерашнего дня они говорили — все данные сотрудников Lockheed Martin в безопасности (нет). Что мы будем делать с данными о работниках?» — сказано в сообщении Killnet в их Telegram-канале.