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Российские хакеры слили в интернет личные данные создателей РСЗО HIMARS

И записали их на видео
Российская хакерская группа Killnet опубликовала видео с данными сотрудников американской оборонной компании Lockheed Martin — производителя вооружений, в том числе РСЗО HIMARS.
Российские хакеры слили в интернет личные данные создателей РСЗО HIMARS

Killnet скачали данные о всех сотрудниках и кандидатах на работу в Lockheed Martin, включая электронную почту, имена, телефоны, фотографии, адрес подразделения.

«До вчерашнего дня они говорили — все данные сотрудников Lockheed Martin в безопасности (нет). Что мы будем делать с данными о работниках?» — сказано в сообщении Killnet в их Telegram-канале.

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