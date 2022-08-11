Российские хакеры слили в интернет личные данные создателей РСЗО HIMARS

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Российские хакеры слили в интернет личные данные создателей РСЗО HIMARSИ записали их на видео
Российская хакерская группа Killnet опубликовала видео с данными сотрудников американской оборонной компании Lockheed Martin — производителя вооружений, в том числе РСЗО HIMARS.
Killnet скачали данные о всех сотрудниках и кандидатах на работу в Lockheed Martin, включая электронную почту, имена, телефоны, фотографии, адрес подразделения.
«До вчерашнего дня они говорили — все данные сотрудников Lockheed Martin в безопасности (нет). Что мы будем делать с данными о работниках?» — сказано в сообщении Killnet в их Telegram-канале.
Источник:Газета.u
Автор:Андрей КадуковТеги: