Российские хакеры «сломали» литовские автозаправки

Кибератаке подверглись ведущие в Литве сети Circle-K, Neste, Emsi, Viada, Orlen и Baltic Petroleum, сайты которых долгое время не открывались. По словам KillMilk, перестали загружаться веб-версии личных кабинетов и мобильных приложений, начались сбои при начислении и списывании бонусных баллов на карты программ лояльности и другие проблемы.

«Они заплатят за свою проукраинскую политику. Деньги, вырученные в рамках этой атаки, будут потрачены на нужды российских солдат», – подчеркнул KillMilk.