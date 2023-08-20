Российские хакеры «сломали» литовские автозаправки

03:11, 20 августа 2023
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Российские хакеры «сломали» литовские автозаправкиНекоторе время сайты компаний не работали
Хакер KillMilk, руководитель российской кибергруппировки Killnet рассказал об атаке на 429 литовских автозаправочных станций. Он подчеркнул, что это следствие проукраинской политики страны.
Кибератаке подверглись ведущие в Литве сети Circle-K, Neste, Emsi, Viada, Orlen и Baltic Petroleum, сайты которых долгое время не открывались. По словам KillMilk, перестали загружаться веб-версии личных кабинетов и мобильных приложений, начались сбои при начислении и списывании бонусных баллов на карты программ лояльности и другие проблемы.
«Они заплатят за свою проукраинскую политику. Деньги, вырученные в рамках этой атаки, будут потрачены на нужды российских солдат», – подчеркнул KillMilk.