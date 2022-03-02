Российские хакеры «уронили» сайт угрожавшей России группировки Anonymous

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Российские хакеры «уронили» сайт угрожавшей России группировки AnonymousВот вам и кибервойна
В сети появилось обращение российских хакеров из группировки Killnet. В нём они взяли на себя ответственность за «падение» официального сайта хакеров из Anonymous.
Сообщение участников Killnet акцентирует внимание на том, что сегодня сеть переполнена фейковой информацией о кибератаках на российские банки и другие структуры. При этом они отметили, что всё это не несёт за собой никакого вреда непосредственно для жителей России.
Хакеры Anonymous, займитесь восстановлением своего сайта. Это очень жалко выглядит на фоне ваших угроз нашей стране.
Killnet
Напомним, что ранее киберпреступники из Anonymous угрожали как Минобороны РФ, так и жителям страны. До этого они также обещали взломать аккаунты Илона Маска, объявив ему войну. Но в итоге не справились с этой задачей.
Источник: Rozetked