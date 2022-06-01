Российские хакеры выложили в открытый доступ данные 700 сотрудников СБУ

Информация содержит фотографии сотрудников, телефоны и домашние адреса. Кроме подобных данных, хакеры раскрыли и пикантные подробности из жизни этих людей: посещение казино, поиск нетрадиционных отношений, посещение свингерских вечеринок и т.п.

RaHDIt с первых дней спецоперации на Украине ведёт проект «Немезида». Данные сотрудников СБУ выложены на одноимённом сайте.