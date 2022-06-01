Российские хакеры взломали 700 сотрудников СБУ и опубликовали их личные данные в открытый доступ

Сообщается, что они стали частью информационного ресурса «Немезида», которую участники группировки ведут с самого начала российской спецоперации. Речь идёт о сведениях о кадровом составе СБУ с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания.

Помимо всего прочего, в опубликованных данных можно найти информацию о части увлечений сотрудников украинских спецслужб. В том числе их любовь к азартным играм и т.д.

Напомним, что ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров признался, что власти республики причастны к организации сотен хакерских атак против российских и белорусских компаний. По его словам, именно он «организовал первую в мире киберармию». С её помощью ему удалось осуществить свыше 660 кибератак.