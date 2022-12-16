Российские хакеры взломали ФБР. Украдены имена и данные банковских карт агентов

По словам участников объединения, они сумели перехватить и расшифровать интернет-трафик примерно 10 тыс агентов Федерального Бюро Расследований. Теперь на руках у хакеров есть логины и пароли агентов от личных учётных записей в различных сервисах.

Более того, в Killnet заявили о наличии у них доступа к медицинским, банковским картам и аккаунтам сотрудников ФБР на порно-сайтах.

Напомним, что около месяца назад группировка отчиталась о проведённой ею DDoS-атаке на сайт Европарламента. На нынешний же инцидент уже обратили внимание ведущие зарубежные СМИ, называя взлом особо опасным происшествием.