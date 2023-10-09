Российские хакеры взломали правительственные системы Израиля, обвинив страну в предательстве России

Российские хакеры взломали правительственные системы Израиля, обвинив страну в предательстве РоссииПроблемы копятся как ком
Группировка российских хакеров Killnet объявила о масштабной атаке на правительственные системы Израиля.
Информация о взломе была распространена через официальный Telegram-канал группировки. В своём заявлении они выразили обвинения в адрес израильского правительства, утверждая, что оно предало Россию, поддержав Украину в прошлом году.
«Сегодня Killnet официально сообщает вам об этом! Нашим атакам подвергнутся все правительственные системы Израиля!», — гласит заявление группировки.
Не прошло и нескольких часов, как было объявлено о взломе «главного государственного сайта Израильского режима». Кроме того, были взломаны сайт службы безопасности Израиля и другие ключевые ресурсы.
В Killnet подчеркнули, что их действия направлены исключительно против израильского правительства, и они не намерены навредить обычным гражданам страны.
Группировка призвала прекратить кровопролитие и обратилась к мировому сообществу с призывом к миру.