Российские химики изобрели беспохмельное оздоравливающее пиво

По словам профессора УрФУ Елены Ковалевой, команда ученых изучила возможность использования при варке пива экстрактов корней кудзу и водорослей хлорелла, которые в свою очередь имеют снижающий токсичное воздействие алкоголя эффект. Также она отметила, что при употреблении такого пива человек будет получать витамины и минералы, обладающие антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами.

Кроме создания беспохмельного пива, команда ученых также создает из отходов производства напитка печенье и мюсли-батончики. В вузе отметили, что полезные вещества, содержащиеся в такой муке, усваиваются полностью.