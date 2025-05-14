Российские химики придумали новый способ получения хлорофилла из растений

Учёные Северного Арктического федерального университета в Архангельске разработали экологически безопасный метод получения экстракта крапивы с высоким содержанием хлорофилла. Вместо традиционных органических растворителей они использовали углекислый газ в сверхкритическом состоянии. Этот подход не только безопасен, но и позволяет извлечь до 8% хлорофилла, что значительно превышает показатели обычных методов.

По словам специалистов, углекислый газ при нагревании до 33-34 °C и повышении давления становится эффективным растворителем. Это позволяет извлекать полезные вещества, которые затем остаются в чистом виде после снижения давления. Исследователи подчёркивают, что в отличие от использования углеводородов, таких как пропан, их метод пожаробезопасен, экологичен и подходит для производства пищевых добавок. Экстракт можно применять для детоксикации организма, нормализации работы ЖКТ и защиты от токсинов.

Хлорофилл, извлечённый таким образом, обладает высокой биологической активностью, способствуя восстановлению тканей, поддержанию микрофлоры кишечника и синтезу витаминов. Новый метод открывает перспективы для создания отечественных препаратов, что поможет сократить зависимость от импортных аналогов. Разработка уже запатентована, и учёные уверены, что она найдёт применение в пищевой и медицинской индустриях.