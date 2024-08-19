Российские химики расшифровали структуру оксида графена

Российские химики расшифровали структуру оксида графенаГрафен называют самым перспективным наноматериалом современности
Химики из Казанского федерального университета (КФУ) сделали важное научное открытие, расшифровав инфракрасный спектр оксида графена. Об этом стало известно из сообщения Минобрнауки РФ. В ходе исследования учёные синтезировали несколько десятков модифицированных образцов этого вещества и изучили их инфракрасные спектры.
Образцы оксида графена подвергались различным химическим модификациям, включая обработку щелочными реагентами, аминами и бромистоводородной кислотой. Также были созданы частично окисленные образцы. Как отметил ведущий научный сотрудник лаборатории перспективных углеродных наноматериалов КФУ Айрат Димиев, водные растворы оксида графена показали необычные кислотные свойства и катионо-обменную ёмкость, что не соответствует общепринятым представлениям о его структуре.
По словам руководителя проекта, расшифровка инфракрасного спектра оксида графена позволит учёным по всему миру более точно интерпретировать экспериментальные данные и углубить понимание химической структуры этого перспективного наноматериала.