Российские химики расшифровали структуру оксида графена

Химики из Казанского федерального университета (КФУ) сделали важное научное открытие, расшифровав инфракрасный спектр оксида графена. Об этом стало известно из сообщения Минобрнауки РФ. В ходе исследования учёные синтезировали несколько десятков модифицированных образцов этого вещества и изучили их инфракрасные спектры.

Образцы оксида графена подвергались различным химическим модификациям, включая обработку щелочными реагентами, аминами и бромистоводородной кислотой. Также были созданы частично окисленные образцы. Как отметил ведущий научный сотрудник лаборатории перспективных углеродных наноматериалов КФУ Айрат Димиев, водные растворы оксида графена показали необычные кислотные свойства и катионо-обменную ёмкость, что не соответствует общепринятым представлениям о его структуре.

По словам руководителя проекта, расшифровка инфракрасного спектра оксида графена позволит учёным по всему миру более точно интерпретировать экспериментальные данные и углубить понимание химической структуры этого перспективного наноматериала.